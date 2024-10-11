Мужа и жену расстреляли на прогулке в Подмосковье. Причиной могло стать место для парковки

Mash: сосед расстрелял мужа и жену в Долгопрудном, когда они гуляли с собакой

В Долгопрудном семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным источника канала, стрелявший выпустил в супругов не менее пяти пуль.

В результате муж погиб на месте, а жена получила ранение и смогла добраться до больницы самостоятельно. Тело стрелявшего в пару нашли неподалеку от места происшествия; предположительно, он покончил с собой, добавил собеседник Mash.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По предварительной версии, стрелял в супругов их сосед, а конфликт произошел из-за парковочного места. Проводятся экспертизы, выясняются подробности случившегося.

В августе в Челябинской области мужчина поссорился с соседкой. Она попыталась ударить его монтировкой, но промахнулась. После этого он задушил ее и, осознав, что совершил, сам сдался полиции.