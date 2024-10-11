«Следил за детьми». Стрелявшего по паре из Долгопрудного сравнили с хищником

Открывший огонь по супружеской паре в Долгопрудном долго и тщательно вынашивал свой план. Об этом 360.ru сообщил брат потерпевшей Евгений.

В четверг стало известно, что по супругам из Долгопрудного открыли огонь, пока они прогуливались с собакой. В результате ранений погиб муж, а супруга сейчас находится в реанимации.

Стрелявшего позднее обнаружили мертвым. Пара воспитывала трое детей — 10, 14 и 16 лет.

«Следил за семьей, он и за детьми следил. Сами видите, какая цель. Мне кажется, у человека в голове какая-то болезнь. Если бы о животных речь, то можно объяснить, что как хищник, высматривал. Он высматривал, оценил свои силы. Готовился к этому долго и сознательно, именно хотел убить», — сказал брат.

Евгений также добавил, что им удалось найти собаку, которая сбежала после расстрела пары. С ней все в порядке.

Ранее 360.ru сообщал, что убитый мужчина работал менеджером по продаже автомобилей, а его жена трудилась в подготовительной группе одной из городских школ.