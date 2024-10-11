У расстрелянного в Долгопрудном мужчины осталось трое детей

Источник 360.ru: муж и жена, на которых напали в Долгопрудном, растили 3 детей

Супруги из Долгопрудного, по которым открыл огонь, предположительно, сосед, воспитывали троих детей. Об этом сообщил 360.ru источник.

«У пары трое детей, 10, 14 и 16 лет, две девочки и мальчик, семья благополучная», — рассказал он.

Накануне по ним выстрелили не меньше пяти раз, когда они гуляли с собакой. Муж погиб, жена с ранениями находится в больнице. Стрелявшего позже тоже нашли мертвым.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. По предварительным данным, конфликт произошел из-за места на парковке.