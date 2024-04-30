Арестованные по делу о теракте в «Крокусе»: кто они, чем занимались | 360°

Криминал 30 апреля 2024, 15:09 Двенадцать арестованных. Кто был замешан в теракте в «Крокусе» Количество фигурантов дела о теракте в «Крокусе» достигло 12 за 40 дней РИА «Новости»

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По уголовному делу, возбужденному по факту теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, арестованы уже 12 фигурантов. К 40-му дню с момента трагедии 360.ru собрал все известные данные о подозреваемых.

Далерджон Мирзоев

РИА «Новости»

Тридцатидвухлетнего уроженца Таджикистана арестовали в ночь на 25 марта. Следователи называют его одним из исполнителей теракта, некоторые СМИ — даже «главарем». На видео с места трагедии похожий на Мирзоева человек добивал раненых ножом.

Далерджон и его жена воспитывают четырех несовершеннолетних детей. До приезда в Подмосковье он жил в Новосибирске. Увлекался боями без правил, попадался на нарушениях миграционного законодательства и был депортирован. Несколько лет жил то в России (полулегально), то на родине, работал таксистом. На суде утверждал, что в Московскую область его пригласил знакомый, предложивший вместе трудиться в такси.

Рачабализода Саидакрами Муродали

РИА «Новости»

Муродали 30 лет, он безработный, у него есть жена и ребенок. У уроженца Таджикистана неоконченное среднее образование.

В 2018 году Муродали попался на превышении срока разрешенного пребывания в России и заплатил за это штраф в пять тысяч рублей, после чего уехал из страны. Когда он вернулся, неизвестно.

Судя по видео из «Крокуса», мужчина расстреливал людей в упор в концертном зале и коридоре. Он признал вину и был арестован на два месяца.

Мухаммадсобир Файзов

РИА «Новости»

Парню всего 19 лет. Он пару месяцев трудился в барбершопе в Иванове (после его задержания заведение закрылось ), затем был парикмахером в Тейкове. Увлекался восточными единоборствами.

По некоторым данным, Файзов был за рулем машины, на которой скрылись террористы, и сбил восьмилетнего ребенка. Оружие во время террористического акта ему не доверили, так что он только снимал расстрелы на камеру.

Шамсидин Фаридуни

Телеканал «360»

Мужчине 25 лет, недавно он стал отцом. В Таджикистане отсидел по делу о сексуальных домогательствах. В последние полгода трудился на паркетной фабрике в Подольске, имел в Красногорске постоянную регистрацию.

Предположительно, Фаридуни стоял за организацией теракта. Охранник «Крокус Сити Холла» рассказывал, что за несколько дней до теракта Шамсидин обратился к нему с каким-то «невнятным» вопросом, которого тот не понял. Вероятно, он заранее готовился к атаке.

По информации источников СМИ, Фаридуни и Файзов несколько раз посещали «Крокус» в течение нескольких недель.

Семья Исломовых

Предположительно, Фаридуни вовлек в состав преступной группы Аминчона Исломова, а через некоторое время в банде оказались его брат и отец. Они предоставили террористам квартиру и машину и доставили им деньги.

Аминчон Исломов

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уроженцу Душанбе 33 года, он постоянно живет в Твери и, по данным СМИ, раньше работал водителем автобуса. От двух браков у него семеро детей.

По версии СК, Аминчон перевел боевику 45 тысяч рублей на поездку в Турцию для встречи с организатором теракта.

Исломов не признал вину и первым из фигурантов решил обжаловать арест.

Диловар Исломов

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Младшему брату Аминчона вменили продажу боевикам автомобиля Renault Symbol, на котором они приехали к месту теракта и впоследствии скрылись. Диловар, 24-летний таксист из Твери, родился в Таджикистане, однако у него есть российское гражданство.

У Диловара есть жена и ребенок. Молодой человек утверждает, что продал машину по просьбе брата супруги.

Вместе с братом он пытался обжаловать арест.

Исроил Исломов

Апелляцию подавал и отец Аминчона, 62-летний Исроил Исломов, однако ничего не вышло — он остался под стражей. Это старший из фигурантов дела о теракте. Живет в Твери, имеет в России ВНЖ, являясь гражданином Таджикистана.

Вначале отец арестованных братьев проходил по делу свидетелем, а затем стал подозреваемым.

Алишер Касимов*

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уроженец Киргизии с российским гражданством, узбек по национальности, по версии следствия, предоставил боевикам под базу свою квартиру в деревне Путилково в Красногорске. При этом сам Касимов* заявил, что ничего не знал о планах злоумышленников — просто сдал купленную в ипотеку квартиру через интернет-сервис.

Известно, что Алишер Касимов* владел небольшим кафе. По данным СМИ, он женат, в семье трое детей.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Мужчину арестовали. Как и некоторые другие фигуранты, он попытался обжаловать решение Басманного райсуда, однако Московский городской суд оставил постановление в силе.

Назримад Лутфуллои

РИА «Новости»

Лутфуллои — уроженец Таджикистана, ему 24 года. Семьи у него нет. До задержания он жил в хостеле неподалеку от станции метро «Щелковская». По некоторым данным, у него было высшее образование. Парень трудился на стройке, но уволился за неделю до трагедии.

Когда полицейские остановили его для проверки документов после теракта, мужчина отказался показывать их и стал скандалить, за что получил административный арест на 15 суток. До этого судим он не был.

Следователи предположили, что мигрант участвовал в схеме финансирования террористов. Назримада Лутфуллои арестовали 29 марта на срок до 22 мая. Молодой человек частично признал вину, однако решил обжаловать арест. В Таджикистане допросили его родственников.

Якубджони Юсуфзода

РИА «Новости»

Еще один уроженец Таджикистана пребывал в Москве с 1 марта и даже не успел получить патент и приступить к работе.

Мужчину арестовали 1 апреля на месяц и 22 дня. Предполагается, что он был одним из участников организации теракта и за несколько дней до трагедии перевел одному из соучастников деньги на проживание террористов.

По просьбе следствия вопрос об аресте Юсуфзоды рассмотрели в закрытом режиме.

Мать Юсуфзоды в беседе с журналистами выразила соболезнования родным погибших и назвала случившееся «страшным горем».

Мухаммад Зоир Шарипзода

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уроженца Республики Таджикистан считают соучастником подготовки теракта. Ему может грозить пожизненное заключение.

Басманный райсуд Москвы арестовал Шарипзоду 5 апреля. Он должен пробыть под стражей до 22 мая.

Фигурант попытался обжаловать арест. В суд поступила апелляционная жалоба.

Джумохон Курбонов

Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Двадцатилетний уроженец Таджикистана приехал в Россию в начале июля 2023 года и жил в московском хостеле вместе с еще 10 постояльцами. Все они законно работали в столице. Сам Курбонов трудился на стройке вместе с братом Сухробом. Кстати, брат ранее попадал под административный арест за мелкое хулиганство.

По версии следствия, Курбонов мог обеспечивать соучастников теракта деньгами и средствами связи. Источники СМИ отмечали, что его задержали вместе с братом. Однако был ли Сухроб причастен к преступлению, пока неизвестно.

Весной 2024 года Джумохона задерживали по подозрению в хулиганстве — его застали нецензурно ругающимся в общественном месте. Молодой человек отбыл 15 суток административного ареста. К административной ответственности его привлекали и раньше.

По делу о теракте Басманный суд столицы арестовал Курбонова до 22 мая.

Вероятный координатор — Сайфулло

Исполнители теракта в «Крокусе» заявили, что их координатором был некий Сайфулло, который выбрал место атаки, снабдил их оружием и предоставил маршрут отхода. Он предложил террористам ехать на Украину и посулил миллион рублей.

По словам Файзова, на границе с Украиной террористов ждали люди, которые должны были помочь им доехать до Киева. На месте исполнители должны были сжечь машину и пойти дальше пешком. Однако планы нарушили российские силовики, задержав подозреваемых.

Личность Сайфулло устанавливается.