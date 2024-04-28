Брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ранее привлекали за хулиганство | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 09:07 Брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ранее привлекали за хулиганство РИА «Новости»: брата арестованного Курбонова ранее привлекали за хулиганство РИА «Новости»

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Брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Джумохона Курбонова Сухроба ранее подвергали административному аресту за мелкое хулиганство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

Как уточнило агентство, Сухроб Курбонов ругался с братом Джумохоном в общественном месте, используя ненормативную лексику. Кроме того, он повздорил с силовиками, отказавшись исполнять их предписания.

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Причастен ли, по версии следствия, Сухроб Курбонов к теракту или нет, пока неизвестно.

Басманный суд Москвы накануне арестовал Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. Следственные органы полагают, что он помогал фигурантам уголовного дела, предоставляя им средства связи, а также оплачивал счета.

Мужчина въехал в Россию летом 2023 года и проживал в хостеле в Москве. В его комнате жили еще 10 человек, они официально находились в стране и работали.