Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 03:44 Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»: 12-й фигурант дела «Крокуса» Курбонов работал на стройке в Москве Freepik

Читать 360 в

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» Джумохоном Курбоновым на стройке в Москве работал его брат Сухроб. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник хостела, где проживали братья.

«Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо… Больше информации наверно скажет строительная компания», — сказал он.

Реклама

По его словам, в хостеле могут проживать около трех тысяч человек, поэтому не получится знать всех в лицо. Сотрудники гостиницы должны их поселить и обеспечить им проживание.

Ранее сообщили, что Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая. Следствие предположило, что он мог обеспечивать соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Мужчина приехал в Россию летом 2023 года и поселился в московском хостеле. В его комнате жили еще 10 человек.

Боевики устроили теракт в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Жертвами нападения, по последним данным, стали 145 человек.