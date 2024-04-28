Стало известно о задержании брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 03:47 Стало известно о задержании брата 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Силовики задержали вместе с 12-м фигурантом дела «Крокуса» Курбоновым его брата РИА «Новости»

Читать 360 в

Полиция задержала вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохоном Курбоновым его брата. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник хостела, в котором проживали братья.

«Его задержали с братом», — рассказал он.

Реклама

По его словам, брат арестованного Курбонова в гостиницу больше не возвращался, о его местонахождении ничего не известно.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 22 мая.

По версии следствия, 20-летний уроженец Таджикистана обеспечивал боевиков средствами связи и деньгами. До этого в Москве уже арестовали 11 обвиняемых в теракте.

Нападение боевиков на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта в Красногорске. Террористы ворвались в здание и расстреляли людей из автоматического оружия.

Затем преступники устроили в концертном зале пожар. Жертвами нападения, по последним данным, стали 145 человек.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к ответственности привлекут всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холл». По его словам, это лишь вопрос времени.