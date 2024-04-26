Вероятного соучастника теракта в «Крокусе» задержали за хулиганство | 360°

Важное 26 апреля 2024, 16:19 Вероятного соучастника теракта в «Крокусе» задержали за хулиганство ТАСС: в Москве за хулиганство задержали соучастника теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы 11 апреля задержали возможного соучастника теракта в «Крокус Сити Холле». Его заподозрили в хулиганстве, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигурант уже отбыл 15 суток административного ареста. Речь идет о Джумахоне К., который выругался нецензурной бранью в общественном месте, в отношении него завели дело о хулиганстве.

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Во время судебного заседания фигурант заявил, что нецензурной бранью не выражался и общественный порядок не нарушал. Во время вынесения решения судья учел личность мужчины, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за однородные правонарушения.

Всего в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле» правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех исполнителей.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обещал, что привлечение виновных в теракте в концертном зале является вопросом времени. По его словам, оставленные в теракте следы ведут на Украину.