Назван срок въезда в Россию 12-го фигуранта из дела «Крокуса» | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 23:20 Назван срок въезда в Россию 12-го фигуранта из дела «Крокуса» РИА «Новости»: фигурант дела «Крокуса» Курбонов прибыл в Россию в июле 2023 года РИА «Новости»

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Двенадцатый фигурант по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Джумохон Курбонов прибыл в Россию прошлым летом. Об этом РИА «Новости» рассказал сотрудник хостела, в котором тот проживал.

«Третьего июля 2023 года он пересек (границу РФ — прим. ред.)», — рассказал сотрудник хостела.

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По его словам, Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже, которую вместе с ним занимали еще 10 человек. Все они работали.

Сотрудник хостела пояснил, что они должны были поселить мигрантов, чтобы те находились под контролем, «были официальными». Последние приходили в гостиницу, чтобы помыться, поесть и поспать.

При этом сотрудник не пояснил, с какого времени Курбонов жил в хостеле.

Курбонов является гражданином Таджикистана. Суд отправил его под стражу до 22 мая. Следователи считают, что обвиняемый обеспечивал боевиков деньгами и предоставлял им средства связи.

Ранее сообщили, что первоначально столичные правоохранители задержали Курбонова за хулиганство. Он успел отбыть 15 суток административного ареста.