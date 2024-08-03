Дорогая месть сенатора Савельева. Потерял деньги, свободу и неприкосновенность

Сенатор Дмитрий Савельев встретил 56-й день рождения в следственном изоляторе, куда его отправил Басманный суд Москвы по уголовному делу об организации приготовления убийства. По данным следствия, в 2023 году сенатор через посредников нанял киллера, чтобы ликвидировать московского предпринимателя. Свою работу в Совете Федерации сенатор совмещал с бизнесом, хоть и не всегда удачным, что не мешало ему закатывать дорогостоящие вечеринки. Что известно о жизни, карьере и уголовном деле Савельева — в материале 360.ru.

Как прошло задержание сенатора Савельева

Повестку заседания Совета Федерации в пятницу, 2 августа, пополнили вопросом о снятии с Дмитрия Савельева статуса неприкосновенности из-за уголовного дела. С таким ходатайством к верхней палате парламента обратился генеральный прокурор Игорь Краснов, объявивший, что сенатор стал подозреваемым в организации убийства.

Подавляющим большинством голосов сенаторы поддержали предложение руководителя надзорного ведомства. По словам главы комитета Совета Федерации Вячеслава Тимченко, Савельев выступил в свою защиту и назвал свое преследование необоснованным.

Фото: Совет Федерации

«На что Валентина Ивановна (Матвиенко, спикер Совета Федерации — прим. ред.) сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — заявил Тимченко.

Савельева задержали на выходе из зала заседаний. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что сенатор проходит по уголовному делу о попытке организации убийства московского предпринимателя, к которому он испытывал личную неприязнь.

Фото: РИА «Новости»

В ведомстве уточнили, что к посредникам для поиска киллера Савельев обратился в августе 2023 года. Но о подготовке к расправе узнали силовики и инсценировали убийство, передав доказательства, что предпринимателя больше нет. После этого сенатор через третьи руки оплатил услугу исполнителю.

Чье убийство заказал сенатор Савельев?

Жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать деловой партнер сенатора по фамилии Ионов, который растратил деньги компании и попал под уголовное дело. Об этом со ссылкой на материалы расследования и источники сообщил «Коммерсант». В августе 2023 года Ионов отбывал наказание за свое преступление, поэтому посредники в качестве киллера привлекли бывшего сотрудника ФСИН, уточнило издание. Савельев пообещал заплатить за ликвидацию растратчика 100 тысяч долларов.

Но исполнитель обратился в ФСБ и рассказал все подробности заказа. Оперативники инсценировали убийство Ионова и подготовили доказательства, которые через посредников передали сенатору. Савельев передал обещанное вознаграждение.

Фото: РИА «Новости»

Несостоявшегося киллера и одного из посредников задержали в момент передачи денег. Кроме того, помощник сенатора подтвердила, что по поручению Савельева меняла рубли на валюту в одном из банков, предоставив справку. Зачем шефу понадобились 100 тысяч долларов, она не знала. По данным РИА «Новости», Ионов работал в компании ООО «Оптомониторинг», где Савельев был соучредителем. В материалах дела, которое оказалось в распоряжении агентства, говорится, что предприниматель потратил на личные нужды 1,6 миллиона долларов, полученные на командировки. Сенатор проходил по делу свидетелем. По какой причине он решил потратить в 10 раз больше на ликвидацию своего обидчика, который и так понес наказание, неизвестно. Однако, как оказалось, это был не первый случай, когда Савельева обманули в бизнесе.

Проблемы в бизнесе сенатора Савельева

В 2021 году московские следователи завели уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении бывшего президента аудиторской компании «РСМ-Русь» Елены Лоссь и бывшего гендиректора компании «Пробиофарм» Лии Мурадовой. Это крупнейший производитель пробиотиков в России. Потерпевшим по делу стали сенатор Дмитрий Савельев и дочь первой женщины-космонавта Елена Терешкова.

Фото: РИА «Новости»

По данным «Коммерсанта», Лоссь занимала должность советника генерального директора компании «Пробиофарм» Константина Беляева. В сговоре с Мурадовой и Беляевым Лоссь получила фиктивный акт оценки активов производств компании и выкупила у Мурадовой ее долю, переведя право собственности на подконтрольную фирму в Швейцарии и фактических похитив компанию у настоящих владельцев. Лоссь и Мурадову следователи объявили в международный розыск. Беляев получил 6,5 года лишения свободы, а также обязательство компенсировать ущерб потерпевшим в 38 миллионов рублей, что в 10 раз меньше стоимости украденной фирмы.

От станка в бизнес и политику: карьерный взлет сенатора Савельева

В задержании Дмитрия Савельева оказалось много совпадений по датам. Кроме того, что 3 августа он отметил день рождения, под стражу его отправили в День Воздушно-десантных войск, где он проходил срочную службу и остался для участия в боевых действиях в Афганистане. За это он получил две медали «За отвагу» в 1988 и 1989 годах. После вывода войск Савельев вернулся в родной Нижний Новгород и устроился на работу на завод «Двигатель революции», где быстро сделал карьеру.

В 1994 году будущий сенатор ушел в бизнес и занял пост генерального директора филиала компании «Лукойл — Уфа», откуда перешел на пост руководителя «Лукойл — Нижний Новгород».

Набравшись опыта, спустя два года, будущий сенатор сначала получил пост вице-президента, а после — и руководителя нефтяной компании «Норси-Ойл», а также возглавил совет директоров «Нефтехима». В политику Савельев пришел в 1998 году и сначала стал депутатом нижегородского Законодательного собрания. При этом из нефтянки он тоже не ушел и продолжил руководить компанией «Транснефть». Тогда же он входил в состав Министерства топлива и энергетики России. Приблизившись к федеральной власти, предприниматель решил идти в Госдуму. Впервые в нижнюю палату парламента Савельев избрался как самовыдвиженец в 1999 году и переизбирался еще несколько раз, пока в 2016 году не перешел в Совет Федерации.

Личная жизнь сенатора Савельева

Несмотря на неудачи в бизнесе, сенатор Дмитрий Савельев остается небедным человеком. В 2018 году он закатил огромный праздник в честь своего дня рождения. По подсчетам журналистов, на торжество он потратил не менее 60 миллионов рублей. Спустя год 45-летие отметила его супруга Ольга Савельева. В качестве площадки она выбрала банкетный холл Barvikha Luxury Village. Гостей развлекали Светлана Лобода, Дмитрий Билан и Иван Дорн, самые высокооплачиваемые артисты того времени. О том, что семья явно не бедствует, свидетельствует декларация сенатора за 2021 год, из которой следует, что его годовой доход после начала пандемии составил более 178 миллионов рублей, а его супруга заработала более шести миллионов. При этом основную недвижимость в России сенатор оформил на трех несовершеннолетних детей и супругу. Включая дом площадью более 1,3 тысячи квадратных метров, земельные участки, гараж и квартиры.

По данным Telegram-канала Shot, часть недвижимости семьи сенатора расположена в районе улицы Пречистенка в центре Москвы, попадающей в так называемую золотую милю. Вместе с тем на себя сенатор скромно записал легковушку ВАЗ-2105.

Только российскими активами семья сенаторов не ограничивается. В распоряжении РИА «Новости» оказался документ, из которого следует, что с 2016-го Савельев с семьей пользовался домом в Великобритании площадью в 489 квадратных метров. По состоянию на 2020 год недвижимость все также числилась за сенатором.

Что грозит сенатору Савельеву

Басманный суд Москвы отправил потерявшего неприкосновенность сенатора Дмитрия Савельева в следственный изолятор. Решение об избрании меры пресечения подсудимый воспринял стоически, но, судя по опубликованным кадрам, он все же переживал.

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По последним данным, его супруга вместе с детьми находится за границей. Перед задержанием сенатор просил ее не возвращаться в Россию. Об этом она рассказала накануне Telegram-каналу Mash. Случившееся с мужем стало для женщины неожиданностью, потому что в момент, когда сенатора скрутили силовики, она опубликовала пост в своих социальных сетях, что вместе с детьми отправилась за подарками «на день рождения папы».