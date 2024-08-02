У задержанного сенатора Савельева нашли дом в Британии почти на 500 «квадратов»

РИА «Новости»: в 2020 году сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева имела в пользовании дом в Великобритании. Его площадь составляла 489 квадратных метров, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, жилой дом в Соединенном Королевстве находился в пользовании сенатора Савельева, его супруги и их трех детей в 2020 году.

Правоохранители задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации 2 августа. Он работал в верхней палате российского парламента с 2016 года.

По предварительной версии СК, в августе 2023 года сенатор попросил знакомого найти киллера для убийства предпринимателя в Москве. Чтобы помешать преступлению и поймать причастных, сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство. После чего Савельев передал деньги для вознаграждения исполнителя. Против него возбудили уголовное дело.