Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Занимавшего более 10 лет пост замминистра обороны России генерала армии запаса Павла Попова арестовали по делу о крупном мошенничестве. Он стал третьим фигурантом расследования о хищениях в парке «Патриот» и третьим задержанным заместителем министра обороны за последние месяцы. 360.ru собрал все, что известно о жизни, карьере и уголовном деле генерала.

Кто такой Павел Попов?

Уроженец Красноярска Павел Попов после окончания школы поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, из которого выпустился в 1978 году в возрасте 21 года и сразу отправился на службу в группу советских войск в Германии. Там он остался на восемь лет пока его не перевели на должность командира мотострелкового батальона в Дальневосточном военном округе.

После возвращения в Советский Союз Попов успел окончить Общевойсковую академию Вооруженных сил России, но после выпуска в 1990 году Попова перевели в войска гражданской обороны на пост заместителя командира отдельного механизированного полка Среднеазиатского военного округа.

Фото: Министерство обороны РФ

В 1991 году Войска гражданской обороны вошли в состав Государственного комитета по делам гражданской обороны, который через два года превратится в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Попов в новом ведомстве получил пост командира отдельного механизированного полка Восточно-Сибирского регионального центра. Он работал на месте крушения самолетов Airbus A310 под Междуреченском в 1994 году и Ил-76 под Абаканом в 1996 году. Оказывал помощь жителям затопленного Ленска в Якутии, отвечал за тушение пожаров под Читой и занимался ликвидацией последствий землетрясений в Республике Алтай. В МЧС Попов сделал хорошую карьеру и в 2004 году возглавил Академию гражданской защиты, а спустя четыре года стал заместителем главы МЧС Сергея Шойгу. После перехода главы ведомства на пост министра обороны в мае 2012 года Попов отправился следом спустя почти год.

Попов на должности замминистра обороны России

На посту замминистра обороны Попов сменил Олега Остапенко, возглавившего госкорпорацию Роскосмос. На новой работе ему доверили главное управление инновационного развития, департамент информационных систем и главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.

Именно на новые системы Попов сделал особую ставку. В 2015 году он отмечал, что российская армия перейдет на специальные робототехнические комплексы наземного и морского базирования, а также начнет использовать беспилотные летательные аппараты.

Фото: Kremlin Pool (Павел Попов слева) / Global Look Press

Генерал пообещал, что планирует создать специальный механизм, который поможет найти и наладить диалог Минобороны с разработчиками новых военных технологий. «Необходимо проводить постоянный мониторинг научно-исследовательской деятельности и научно-технических разработок зарубежных и отечественных научных, исследовательских и образовательных организаций, промышленных предприятий и физических лиц, чтобы выявить передовые технические решения и технологии, которые могут быть использованы при разработке образцов вооружения», — рассказывал Попов в интервью «Московскому Комсомольцу». Тогда же он заявлял, что Минобороны разрабатывает концепцию создания отдельных подразделений, состоящих из боевых роботов и находящихся под контролем единой системы управления. По всей видимости, идея так и осталась нереализованной. С поста замминистра обороны Попов ушел в июне 2024 года, когда ведомство возглавил Андрей Белоусов.

В чем обвинили генерала Попова?

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего замминистра обороны России Павла Попова в четверг, 29 августа. В ведомстве заявили, что генерал проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.

По версии следователей, с 2021 по 2024 год Попов, как ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот», забирал оттуда строительные материалы и другие материальные ценности для строительства и ремонта на своем дачном участке в Красногорском городском округе.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, Попов заставлял сотрудничавшие с парком компании выполнять работы в своих апартаментах без оплаты. Закончив строительство дома и благоустройство своего загородного участка генерал обеспечил за счет «Патриота» также техническое и хозяйственное обслуживание последнего. В ходе следственных действий криминалисты установили, что подозреваемый Попов и его семья кроме подмосковных апартаментов владели большим количеством объектов недвижимости в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Общая стоимость его владений составила более 500 миллионов рублей. Правоохранители начали проверку законности всего имущества семьи арестованного генерала.

Чем владеет генерал Попов и его семья?

Павел Попов получал хороший доход еще во время работы на посту заместителя главы МЧС. В декларации за 2012 год он указал, что получил 5,2 миллиона рублей. По данным РБК, это самый крупный показатель среди всех занимавших тогда посты заместителей министра по чрезвычайным ситуациям. Среди имущества Попов указал собственную квартиру площадью 157 квадратных метров, автомобиль Audi А6 и гараж. Небольшая квартира и Volkswagen Golf находились в собственности супруги генерала. Согласно последней открытой декларации генерала, в 2019 году он получил доход в размере 13,5 миллионов рублей. Кроме того, Попов владел долей в квартире в 72,8 квадратных метра, домом, автомобилем Mercedes A200, земельным участком на 2400 квадратных метра, хозяйственным блоком и двумя машино-местами.

В 2020 году Минобороны скрыло данные о доходах руководителей и удалило все прошлые декларации со своего сайта. По данным Life, в 2024 году семья генерала Попова владела апартаментами в московском ЖК «Смоленская застава» в Хамовниках, особняком в поселке «Машкинские холмы» в Новогорске, пятикомнатной квартирой в Куркине и домом на берегу Енисея в лесополосе Красноярска.

Telegram-канал Shot добавил, что сын генерала Роман с 2018 по 2020 года продавал в интернете военное снаряжение. Также в его собственности находится квартира площадью в 110 квадратных метров в городском округе Химки.

Арест Павла Попова на два месяца: что будет дальше

Первыми фигурантами уголовного дела о хищениях в «Патриоте» стали директор парка Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров. Обоих задержали 5 августа. Первый сейчас в СИЗО, а второй под домашним арестом из-за состояния здоровья. По данным «Коммерсанта», оба фигуранта признали свою вину в хищении более 30 миллионов рублей, выделенных на работу парка и конгрессно-выставочного центра.

Генерал Попов, по версии криминалистов, также принимал участие в хищениях в сговоре с Ахмедовым и Шестеровым.

Фото: РИА «Новости»

Telegram-канал Mash уточнил, именно бывшие пособники дали показания на генерала. Авторы написали, что оба признались в получении денег после распоряжений Попова. Кроме того, они платили подозреваемому откаты в 10% от каждого контракта в обмен на прикрытие от кураторов из Минобороны по поводу завышенных цен. После задержания Павла Попова доставили в 235 окружной военный суд для избрания меры пресечения. До начала заседания с задержанным генералом пытались пообщаться журналисты, но на их вопросы о признании вины и как он заработал на свою недвижимость задержанный не ответил.

Процесс закрыли от публики по требованию следователя, который сослался на возможность раскрытия тайны расследования или другой охраняемой законом тайны. Суд ходатайство следователя удовлетворил и отправил Попова под стражу до 29 октября. Меру пресечения генерал отбудет в следственном изоляторе «Бутырка».

Представляющий интересы Павла Попова адвокат Игорь Дюкин в беседе с журналистами заявил, что его подзащитный остался в статусе подозреваемого, своей вины по делу о мошенничестве он не признал.

Генерал Попов фигурировал на найденных в доме своего бывшего коллеги — экс-замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова картинах — стилизованных под современность репликах полотен к 100-летию советской и российской армии.

Живопись нашли криминалисты, которые занимались расследованием дела о растрате при поставке девяти миллионов армейских пайков по завышенной цене, по которому сейчас проходит арестованный Булгаков. Своей вины он не признал, но согласился работать со следствием.

Из 11 героев найденных картин свои посты сохранили только трое: глава Роскосмоса Юрий Борисов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. Шесть человек потеряли или сменили должности. Трое бывших заместителей министра обороны — Попов, Булгаков и Тимур Иванов — находятся под стражей.