Генерал Булгаков не признал вину и согласился сотрудничать со следствием

Заключенный под стражу бывший заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков согласился сотрудничать со следствием. Он отказался признавать вину, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«С момента задержания генерал армии Булгаков сотрудничает с органами предварительного следствия, по уголовному делу дает показания, пытаясь доказать свою непричастность к инкриминируемым ему преступлениям», — сказал он.

Булгакова задержали 26 июля и решением суда отправили в изолятор «Бутырка». Ему вменили растрату в особо крупном размере при поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене.

Другим фигурантом дела стал совладелец Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, который поставлял пищевые наборы. У него в собственности нашли машину Aston Martin и долю компании — производителя консервов.