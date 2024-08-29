Следствие будет добиваться ареста экс-замглавы Минобороны генерала Попова

Следователи обратились в 235-й окружной военный суд в Москве с ходатайством об аресте бывшего замминистра обороны Павла Попова, подозреваемого в хищениях в парке «Патриот». Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным следствия, Попов строил и ремонтировал себе дачу в городском округе Красногорск за счет средств парка «Патриот», за развитие которого он отвечал в 2012–2024 годах.

Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которых уже привлекли к уголовной ответственности.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что общая стоимость имущества Попова оценивается в 500 миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».