Силовики задержали экс-замминистра обороны Павла Попова

В отношении бывшего заместителя министра обороны Павла Попова возбудили уголовное дело, его задержали. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве уточнили, что производство против генерала армии запаса идет по статье «Мошенничество».

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Попов, отвечая за обслуживание, развитие работу парка «Патриот», обогащался за его счет, действуя совместно с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым и директором парка Вячеславом Ахмедовым, которых ранее уже привлекли к уголовной ответственности.

Правоохранители установили, что фигурант дела организовал выполнение ремонтных и строительных работ, а также поставку материальных ценностей на собственный загородный участок в Красногорском районе Московской области за счет парка «Патриот».

Кроме того, он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, однако не оплачивал их. После благоустройства участка и постройки дома Попов продолжил обеспечивать за счет парка хозяйственное и техническое обслуживание своего участка площадью около трех гектаров.

Следователи выявили, что у Попова и членов его семьи также есть недвижимость в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края стоимостью более 500 миллионов рублей. В рамках уголовного дела законность приобретения этих объектов проверят.

Ранее бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.