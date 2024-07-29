Генерала Булгакова обвинили в поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене

Ущерб по делу экс-замминистра обороны Булгакова оценили в 1,3 миллиарда рублей

Ущерб по делу бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, обвиненного в растрате в особо крупном размере, составил больше миллиарда рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Были поставлены свыше девяти миллионов наборов по завышенной цене на 1,3 миллиарда рублей», — заявил судья в ходе рассмотрения жалобы на продление ареста фигурантам дела — руководителям АО «Грязинский пищевой комбинат».

Дмитрий Булгаков с 2008 по 2022 годы занимал должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению. За выстраивание системы логистики для обеспечения российского контингента в Сирии всем необходимым его удостоили звания Героя России.

Задержали его сотрудники ФСБ 26 июля. Генерала арестовали и направили в следственный изолятор «Бутырка».

Накануне стало известно, что в деле Булгакова помимо Грязинского пищевого комбината фигурируют еще три компании.