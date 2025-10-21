Борьба за безопасный подъезд стоила жизни. Что известно об убийстве Сергея Политика
Сосед убитого режиссера Политика рассказал о криминальной обстановке в районе
Тихий вечер 18 октября в Москве на улице Сталеваров обернулся жестоким убийством. У собственного подъезда зарезали 56-летнего режиссера и кинооператора Сергея Политика, который работал над сериалом «Закрытая школа» и мюзиклом «Новогодние сваты». Его смерть стала кульминацией многолетнего кошмара, в котором обитают жители дома. Подробности — в материале 360.ru.
Как убили Сергея Политика
Поздним субботним вечером режиссер отправился на улицу, чтобы покурить, однако назад уже не вернулся. По предварительной информации, у подъезда он столкнулся с подозреваемым и его спутницей.
Парочка пыталась проникнуть внутрь, и Политик сделал замечание. Завязался конфликт, к которому подключились и другие очевидцы.
Ненадолго пара скрылась в подъезде: по всей видимости, чтобы забрать закладку. А на выходе оттуда снова столкнулась с Политиком. Перепалка вспыхнула с новой силой, но только словами, увы, не ограничилась.
Злоумышленник вытащил нож и метнул в режиссера окурок. Тот пытался защититься с помощью перцового баллончика, но получил удар лезвием в грудь. Подозреваемый и его спутница тут же скрылись с места преступления.
Прохожие немедленно вызвали скорую помощь, Сергея Политика успели доставить в больницу, но ранение было слишком тяжелым. В реанимации он скончался.
Жизнь в осаде
По словам жильцов дома, рядом с которым произошло преступление, улица Сталеваров давно стала эпицентром незаконного оборота наркотиков. Обитатели района боятся за себя и своих близких.
«Мы боимся детей выпустить. Во двор страшно выйти: там орудуют наркодилеры и наркоманы», — рассказала 360.ru одна из соседок погибшего режиссера.
По ее словам, закладчики буквально облюбовали дом и его окрестности, превратив их в идеальную точку сбыта запрещенных веществ. Наркотики прячут в подоконниках, пожарных и электрощитах. Чтобы попасть в подъезды, злоумышленники выламывали даже домофонные двери.
Проблема берет начало еще в 2015 году, и смерть Политика оказалась не первой. По информации Telegram-канала Shot, около 10 лет назад в этом районе от рук закладчика погибла женщина.
Участковый помочь не смог
Сергей Политик пытался бороться с закладчиками самостоятельно, сообщил Telegram-канал Mash. Мужчина опасался, что его маленькая дочь может наткнуться на наркодилеров или их клиентов, и потому регулярно прогонял подозрительных личностей из подъезда. Один из таких случаев и стоил ему жизни.
Смерть режиссера шокировала соседей, со многими из которых он жил с самого детства.
«Сергей был отзывчивым, добрым, неравнодушным человеком, всегда приходил на помощь при необходимости», — отметил в беседе с 360.ru местный житель Александр.
Мужчина добавил, что в окрестностях неоднократно замечали людей, которые делали или искали закладки. Кроме того, у торца дома регулярно разбрасывают использованные шприцы.
«На улице иногда видим людей с такими бешеными глазами, что становится очевидно: он даже не выпивший, а под веществами. Не все благополучно в нашем районе», — признался он.
Жильцы пробовали жаловаться на происходящее участковому, но тот не смог ничем помочь.
Что известно о подозреваемом
Вероятным убийцей оказался 33-летний Армен С., ранее судимый за кражу. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. Правоохранители делают все, чтобы задержать подозреваемого, сообщила пресс-служба столичного СК.
«Изъяты и осмотрены видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения, допрошен ряд свидетелей. Фотографии фигуранта загружены в систему распознавания лиц», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело завели за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. По этой статье злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.