Борьба за безопасный подъезд стоила жизни. Что известно об убийстве Сергея Политика

Тихий вечер 18 октября в Москве на улице Сталеваров обернулся жестоким убийством. У собственного подъезда зарезали 56-летнего режиссера и кинооператора Сергея Политика, который работал над сериалом «Закрытая школа» и мюзиклом «Новогодние сваты». Его смерть стала кульминацией многолетнего кошмара, в котором обитают жители дома. Подробности — в материале 360.ru.

Как убили Сергея Политика

Поздним субботним вечером режиссер отправился на улицу, чтобы покурить, однако назад уже не вернулся. По предварительной информации, у подъезда он столкнулся с подозреваемым и его спутницей.

Парочка пыталась проникнуть внутрь, и Политик сделал замечание. Завязался конфликт, к которому подключились и другие очевидцы.

Ненадолго пара скрылась в подъезде: по всей видимости, чтобы забрать закладку. А на выходе оттуда снова столкнулась с Политиком. Перепалка вспыхнула с новой силой, но только словами, увы, не ограничилась.

Злоумышленник вытащил нож и метнул в режиссера окурок. Тот пытался защититься с помощью перцового баллончика, но получил удар лезвием в грудь. Подозреваемый и его спутница тут же скрылись с места преступления.

Прохожие немедленно вызвали скорую помощь, Сергея Политика успели доставить в больницу, но ранение было слишком тяжелым. В реанимации он скончался.