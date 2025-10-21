Появилось фото подозреваемого в убийстве кинооператора Сергея Политика

В убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика в Москве заподозрили приезжего из Армении Армена С. В распоряжении 360.ru оказалась фотография подозреваемого.

По данным источника, Армену месяц назад исполнилось 33 года.

В пресс-службе столичного управления Следственного комитета сообщили, что конфликт произошел вечером 18 октября — предположительно, на бытовой почве. Политик получил удар ножом в грудь и умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого разыскивают.

В качестве оператора погибший работал над сериалом «Закрытая школа», мюзиклом «Новогодние сваты» и многими другими картинами.