«Это шок для всех». Брат режиссера Сергея Политика рассказал о его жестоком убийстве

Брат убитого режиссера Сергея Политика рассказал о его отношениях с соседями

У режиссера Сергея Политика, которого зарезали в Москве у подъезда дома, были хорошие отношения с соседями. Об этом 360.ru рассказал брат погибшего Владимир.

По словам мужчины, кинематографисту не поступало никаких угроз, а в доме, рядом с которым произошло нападение, он был с самого детства.

«Он был очень мирный. Это шок для всех. С местными жителями не было никаких конфликтов, его все знали. Это просто кто-то залетный», — сказал брат режиссера.

Владимир добавил, что получившего ножевое ранение Сергея нашли соседи. Они вызвали скорую, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Ранее стало известно, что полиция приступила к поиску преступника. Следком завел дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.