Оператора-постановщика сериала «Закрытая школа» и режиссера Сергея Политика зарезали, когда он вышел покурить у собственного подъезда. Его соседи рассказали 360.ru, что погибший стал жертвой наркоманов, которые третируют дом на улице Сталеваров.

«Мы боимся детей выпустить», — заявила одна из соседок Политика.

Она пояснила, что во двор страшно выйти: там орудуют наркодилеры и наркоманы. Пенсионерка призналась, что в страхе шарахается от них, когда сталкивается.

По информации Telegram-канала Shot, в подъезде, который стал местом убийства, постоянно прячут закладки: в цветочных горшках, между оконными наличниками и стеной.

Соседи напомнили, что около 10 лет назад от рук закладчика погибла женщина. По их словам, в одном подъезде с Политиком жил наркоман, к которому часто приходили подозрительные типы. После смерти зависимого они продолжили собираться в этом месте.

Ранее стало известно, что СК завел уголовное дело после убийства режиссера Сергея Политика.