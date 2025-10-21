В убийстве режиссера Политика заподозрили судимого жителя Армении

В убийстве кинорежиссера и оператора Сергея Политика заподозрили ранее судимого за кражу 33-летнего Армена С. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сейчас мужчину разыскивают. По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным Следственного комитета, вечером 18 октября на улице Сталеваров на востоке Москвы мужчина ударил Политика ножом в грудь. Режиссера госпитализировали, но спасти не смогли. В качестве основной версии происшествия следствие рассматривает бытовой конфликт.

По информации Telegram-канала Baza, подозреваемый — гражданин Армении, а причиной конфликта стало замечание, которое ему сделал Политик.