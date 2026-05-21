Убийца авианосцев начеку. Какие корабли вошли в авангард Тихоокеанского флота Военный эксперт Дандыкин: Тихоокеанский флот живет полнокровной жизнью

К очередному Дню Тихоокеанского флота России это соединение подошло во всеоружии. Флагманский крейсер «Варяг» ведет за собой большую эскадру из современных подводных ракетоносцев и надводных кораблей. Кто стоит на страже восточных берегов и чем может ответить противнику — в материале 360.ru.

Дата празднования Дня Тихоокеанского флота В современной России День ТОФ отмечается с 1996 года, когда Главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Феликс Громов выпустил приказ о его утверждении. Дата 21 мая отсылает к истории создания Охотского военного порта в 1731 году, первого постоянного военно-морского подразделения страны на Дальнем Востоке. У ТОФ существует советская история, когда он образовывался как флот, а есть более давняя, сообщил 360.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Именно с Дальнего Востока шли наши путешественники, морские офицеры выручать Америку из беды в XIX веке. Тихоокеанская эскадра приходила, когда была гражданская война», — напомнил он.

Военно-морские силы с Дальнего Востока также участвовали в русско-японской войне в начале XX века. Дандыкин напомнил, что их задействовали при обороне Порт-Артура и Цусимском сражении. Тихоокеанский флот России сегодня Современный ТОФ обеспечивает безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дандыкин сообщил, что корабли ТОФ решают большой объем задач на стыке с Северным флотом, в Индийском океане, заходят в Средиземное море, участвуют в международных учениях с Китаем, Индонезией и другими странами.

Сейчас в общем-то у нас два ядерных флота. Это Северный и Тихоокеанский. Василий Дандыкин Военный эксперт

В арсенале ТОФ имеются ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подлодки, надводные корабли, морская авиация и сухопутные войска. Флагманом является крейсер «Варяг». «Достаточно много новых кораблей, за последнее время особенно. Думаю, в скором времени пополнится фрегатами первого ранга типа „Адмирал флота Советского Союза Горшков“, которые носители гиперзвуковых „Цирконов“. <…> Тихоокеанский флот живет полнокровной жизнью», — заявил военный эксперт. Флагман ТОФ России крейсер «Варяг» Изначально ракетный крейсер проекта 1164 «Атлант» носил название «Червона Украина». Его заложили 31 июля 1979 года на судостроительном заводе имени 61-го коммунара в Николаеве и через три года спустили на воду.

В ноябре 1990 года крейсер совершил межфлотский переход, преодолев путь из порта Севастополь в Петропавловск-Камчатский с заходом во вьетнамский порт Камрань. Спустя шесть лет переименован в гвардейский ракетный крейсер «Варяг». Крейсер длиной 186 метров и шириной 21 метр оснащен четырьмя гидротурбинными установками. Скорость его хода составляет 32 узла, дальность — семь тысяч миль. «Варяг» вооружен мощными противокорабельными и зенитными комплексами. По информации Минобороны, это 16 пусковых установок комплекса «Вулкан», по два торпедных аппарата и реактивных глубинных бомбомета «РБУ-6000», шесть установок «АК-630», одна установка «АК-130», восемь зенитных ракетных комплексов «Форт», два ЗРК «Оса» и другие вооружения.

«Это модернизированный корабль с большими возможностями. Ранее именовался по-разному: или „челюсти коммунизма“, или „убийца авианосцев“. По расположению ракет, они как зубы находятся на палубе», — сказал Дандыкин. Современные корабли, которые строятся для ТОФ, по оценке военного эксперта, не уступают судам аналогичного класса в Европе. В США таковых вовсе нет. Атомные подлодки ТОФ Главная база подводных сил ТОФ находится в бухте Крашенникова на Камчатке. Это Вилючинское соединение атомных подводных лодок, имеющее две основные дивизии, оснащенные современными субмаринами. «На Тихоокеанском флоте находится Вилючинское соединение атомных подводных лодок, том числе стратегических подводных ракетоносцев четвертого поколения „Борей“, „Борей-А“. Это 25-я Краснознаменная дивизия подводных лодок», — отметил Дандыкин.

Интересно Серия российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Борей» проектов 09550, 09551 и 09552 оснащена торпедными аппаратами и ракетным комплексом Д-30, который является пусковой установкой межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

На вооружении 10-й дивизии подводных лодок состоят многоцелевые атомные подводные лодки. Дандыкин сообщил, что это соединение обеспечивают стратегов и в случае чего наносят удар по авианосцам противника. «Среди них тоже есть [новейшие многоцелевые лодки проекта 885] типа „Ясень“. Это тоже субмарины, которые могут нести современные ракеты четвертого поколения. То есть Вилючинск сейчас живет такой интенсивной жизнью. <…> Его не зря называют сейчас в НАТО, Америке „осиным гнездом“», — сказал военный эксперт.

Кроме того, ТОФ получил шесть новейших дизель-электрических подводных лодок проекта 636, построенных «Адмиралтейскими верфями». Они представляют собой модификацию знаменитой «Варшавянки» проектов 877 и 877ЭКМ, известной благодаря высоким тактико-техническим характеристикам и получившей в НАТО классификацию KILO. Надводные корабли Тихоокеанского флота ТОФ, по информации собеседника 360.ru, обладает также надводными кораблями, которые строятся не только на западе России, например, в Санкт-Петербурге, но и в судостроительном кластере на востоке. На вооружении ТОФ состоит многоцелевой корвет серии 20385 «Гремящий». Он оснащен высокоточным ракетным комплексом «Калибр».

Восточный кластер создает корветы второго ранга и модернизирует корабли. Одним из первых модернизированных в составе ТОФ стал фрегат «Маршал Шапошников». «Еще строится массовая серия малых ракетных кораблей типа „Каракурт“. Они маленькие, но ракетные корабли себя показали очень хорошо, и вот сейчас они строятся в Приморье на Дальнем Востоке», — сообщил Дандыкин. Введен корабль управления «Маршал Крылов». Военный эксперт назвал его преимуществом большое водоизмещение и широкие возможности по управлению флотом.