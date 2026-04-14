Корветы Тихоокеанского флота провели учения в Южно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Совершенный» и «Резкий» провел комплексное учение в Южно-Китайском море. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов „Совершенный“ и „Резкий“ в Южно-Китайском море провел комплексные учения с артиллерийской стрельбой и применением палубных вертолетов Ка-27», — рассказали в ТОФ.

Экипажи выполнили артиллерийские стрельбы из установок А-190 по кораблю условного противника. Затем палубные вертолеты Ка-27 обнаружили «вражескую субмарину», а расчеты корвета «Резкий» условно применили по ней противолодочное оружие.

Ранее в Сибири ракетные войска стратегического назначения провели учения с комплексами «Ярс».