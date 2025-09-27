Прошедшая мимо Хоккайдо российская подлодка «Борей» вызвала панику в Японии

Морские силы самообороны Японии впервые зафиксировал проход российской атомной подводной лодки «Борей» с баллистическими ракетами. Как сообщило издание Traffic News , проходящая в 40 километрах от острова Хоккайдо гигантская субмарина вызвала панику.

В пресс-службе Объединенного штаба Японии заявили, что российская подводная лодка «Борей» в сопровождении крейсера «Варяг» и спасательного буксира «Фотий Крылов» прошла через пролив Лаперуза между островами Хоккайдо и Сахалин в минувшую среду, 24 сентября.

За их движением наблюдали базирующиеся в Японии ударный корабль JS Watakata Военно-морских сил США и морской патрульный самолет P-3 °C Orion.

В пресс-службе напомнили, что пролив Лаперуза — международный водный путь, соединяющий Японское и Охотское моря на восточном выходе. Это обычный транзитный маршрут для Военно-морского флота России, который используется регулярно.

Подводная лодка класса «Борей» — новейшая субмарина с баллистическими ракетами, оснащенная российским ядерным арсеналом. Сейчас в составе Военно-морского флота России находятся восемь таких подлодок, пять из которых — в составе Тихоокеанского флота.

В конце июля президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии по поднятию флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский» в Северодвинске.

Это четвертая субмарина проекта «Борей-А», которая войдет в состав Морских стратегических сил России.