Начались плановые учения Тихоокеанского флота

Силы Тихоокеанского флота начали развертывание в рамках двусторонних учений

Начались первые двусторонние учения Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенного командования войск и сил на северо-востоке России. Моряки отработают широкий спектр задач, от обороны до ракетных ударов, сообщил телеканал «Звезда».

Силы ТОФ начали развертывание в рамках плановых маневров. В учениях примут участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения. К ним присоединятся порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе Ту-142мз, Ил-38Н, Ил-38, Ка-29 и Ка-27. В операциях задействуют морскую пехоту, боевые расчеты ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».

Учения пройдут в несколько этапов. Моряки отработают все виды обороны кораблей на переходе морем, противолодочные действия, совместные ракетные удары, отражение атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В Средиземном море организуют совместные российско-египетские военные учения. В них примут участие фрегат «Маршал Шапошников» и крейсер «Варяг».

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