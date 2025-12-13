Корвет «Гремящий» вышел в море после делового захода в порт Муара в Брунее

Экипаж корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота завершил визит в порт Муара в Брунее. Во время стоянки на корабле прошли экскурсии для сотрудников посольства России и военнослужащих военно-морских сил страны. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ .

Российские моряки также посетили культурные и памятные места страны и приняли участие в дружеских спортивных соревнованиях вместе с брунейскими коллегами.

Поход осуществляется в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота. Ранее корвет «Гремящий» участвовал в российско-мьянманских военно-морских учениях «Марумекс-2025», а также заходил в порты Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Ранее пострадавшие на борту танкера в Мраморном море в конце ноября российских моряки пришли в себя. Расследование причин ЧП на танкере еще продолжается.