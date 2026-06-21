21 июня 2026 00:01 Ракета, испугавшая НАТО. Как пуск советской Р-5М изменил ход истории 70 лет назад Военный эксперт Дандыкин: Р-5М стала прародителем последующих ракет 0 0 0 Фото: Пресс-служба Минобороны Эксклюзив

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Ровно 70 лет назад, 21 июня 1956 года, Совет министров СССР постановил принять на вооружение инженерных бригад РВГК баллистические ракеты средней дальности Р-5М. Это событие стало не просто очередной вехой в развитии отечественного вооружения, а точкой отсчета новой эры — ракетно-ядерного щита страны. Именно с этой жидкостной одноступенчатой ракеты, созданной в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева, началась история Ракетных войск стратегического назначения в их современном, ядерном понимании.

От «Фау-2» до скрытого козыря СССР Создание Р-5М стало закономерным развитием советской ракетной школы, основанной еще на изучении трофейной немецкой «Фау-2». Однако «пятерка» шагнула далеко вперед. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, максимальная дальность этой баллистической одноступенчатой ракеты составляла 1200 километров, что делало ее способной нанести удары по глубокому тылу возможного противника. Изначально базовую модель Р-5 создавали в фугасном варианте, но в условиях быстро разгоравшейся холодной войны главный приоритет отдали разработке ее ядерной модификации — Р-5М. «В ядерном снаряжении могли применяться боеголовки различной мощности: от 300 килотонн до одной мегатонны. Это колоссальная сила. При этом в точности был достаточно большой разброс — где-то полтора километра. Но, в принципе, при применении ядерного боеприпаса это было оправдано», — рассказал собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Решающим испытанием стала операция «Байкал» — первый в мире пуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Он состоялся 2 февраля 1956 года с полигона Капустин Яр. Р-5М ушла к цели, расположенной в районе Аральских Каракумов. Взрыв мощностью 80 килотонн подтвердил работоспособность всей системы. «Практический пуск состоялся, и этими ракетами укомплектовали соединения наших ракетных частей, которые размещались как на территории Советского Союза, так и на территории ГДР», — указал эксперт. Из Германской Демократической Республики ракеты Р-5М могли держать под прицелом всю Великобританию, Францию и американские базы в Западной Германии. Это был мощнейший скрытый козырь СССР.

Фото: РИА «Новости»

Неоценимое наследие «пятерки»

Р-5М находилась на вооружении недолго: с боевых частей в ГДР «пятерку» вывели в 1959 году, а ее окончательное списание в СССР завершилось в конце 1960-х. На смену пришел более совершенный ракетный комплекс Р-12 с дальностью 2000 километров и использованием высококипящих компонентов топлива.

Однако, по словам экспертов, историческая роль Р-5М неоценима. Ее модификации уже не использовались, но развитие следующих ракет стало возможным именно благодаря наработкам технологий и накопленному опыту.

В любом случае это прародитель последующих ракет. Был накоплен опыт обслуживания и эксплуатации ракет с ядерной боеголовкой. Это было предельно важно, поскольку требовало определенных операций. Василий Дандыкин

Работа с Р-5М позволила заложить основы для целой школы эксплуатации ракетно-ядерного оружия, подготовить кадры и отработать алгоритмы боевого дежурства, без которых было бы невозможно стремительное развитие РВСН в 1960-1970-е годы.

Фото: РИА «Новости»

Становление РВСН: шаги к глобальному сдерживанию

Официально история Ракетных войск стратегического назначения началась позже принятия Р-5М на вооружение: точкой отсчета считается 17 декабря 1959 года, когда вышло постановление Совета министров СССР, закрепившее решение о создании отдельного вида вооруженных сил. Обострение военно-политической обстановки в послевоенные годы и стремительное развитие наступательных вооружений в США и странах НАТО требовали эффективного и быстрого ответа. Ракетно-ядерное оружие виделось именно таким инструментом, способным нивелировать превосходство противника.

Интересно Период с 1946 по 1959 год, включающий и ту самую «пятерку», стал фундаментальным: тогда подготовили всю базу для дальнейших достижений.

Время с 1959-го по 1965-й справедливо называют этапом становления Ракетных войск стратегического назначения. Их первым главнокомандующим стал Герой Советского Союза Митрофан Неделин. Обладая колоссальным боевым опытом, он внес огромный вклад в разработку и испытания ракетно-ядерного оружия, по сути, создав ракетный щит, на который опиралась страна десятилетиями.

Фото: РИА «Новости»

Следующий этап, охватывающий 1965-1973 годы, ознаменовался развертыванием группировки с межконтинентальными баллистическими ракетами второго поколения. К началу 1970-х годов по количественному составу и боевым характеристикам советская группировка РВСН уже не уступала американской. Это стало одним из решающих факторов достижения военно-стратегического паритета между сверхдержавами.

Движение к технологическому совершенству продолжалось. В 1973-1985 годах войска оснастили комплексами третьего поколения с разделяющимися головными частями и средствами преодоления противоракетной обороны, а также мобильными ракетными комплексами средней дальности, такими как знаменитый «Пионер». Следующие годы, вплоть до 1992-го, стали временем поступления стационарных и мобильных комплексов четвертого поколения, включая МБР «Тополь» и принципиально новую автоматизированную систему управления.

Уже к концу 80-х достигнутый баланс ядерных сил привел к переосмыслению гонки вооружений. Тогда удалось заключить первые договоры о взаимном сокращении стратегического ядерного оружия. С 1992 года начался современный этап истории РВСН в составе Вооруженных сил России. Проводилась ликвидация комплексов за пределами страны, а на смену устаревающим образцам пришел ракетный комплекс «Тополь-М» пятого поколения.

Фото: РИА «Новости»

В 1997 году произошло объединение РВСН с Военно-космическими силами и войсками Ракетно-космической обороны, а с 1 июня 2001-го РВСН стали двумя самостоятельными родами войск центрального подчинения — ими стали Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска. Так от первых инженерных бригад с Р-5М страна пришла к стройной системе стратегического сдерживания, ставшей одним из главных гарантов национальной безопасности. Современная ядерная триада: опора на опыт и новые технологии Сегодня Ракетные войска стратегического назначения являются главным компонентом стратегической ядерной триады России. В их состав входят три ракетные армии, объединяющие больше десятка дивизий постоянной готовности. На вооружении стоят как стационарные шахтные, так и мобильные грунтовые ракетные комплексы. Основу группировки составляют комплексы «Ярс» и «Сармат». Последний в этом году заступает на боевое дежурство.

Ракета «Ярс» — самая главная на сегодняшний день. Также сейчас принимается на вооружение тяжелая ракета «Сармат», уникальная, которая может достигать любой точки земного шара как через Южный полюс, так и через Северный. Василий Дандыкин

Собеседник 360.ru также напомнил о морской составляющей триады — стратегических ракетоносцах проектов «Борей» и «Борей-А», оснащенных ракетами «Булава», а также о кораблях проекта «Дельфин» с ракетами «Синева» и о стратегической авиации. «Ядерный арсенал России модернизировался больше чем на 90%. Этого показателя нет ни у одной другой ядерной державы мира — ни у США, ни у Китая», — заключил Дандыкин.