МИД заявил, что российское тактическое ядерное оружие не угрожает США

Попытки Белого дома поставить вопрос о российском тактическом ядерном оружии во главу угла переговоров по контролю над ядерными вооружениями не имеют перспектив. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов, его процитировало РИА «Новости» .

Дипломат выступил на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Он подчеркнул, что российское ЯО не угрожает Соединенным Штатам и не подрывает сложившееся в постсоветские времена «уравнение безопасности».

Посол добавил, что недавняя конференция в Нью-Йорке продемонстрировала, что в «ядерной пятерке» существует раскол по ряду принципиальных вопросов.

«Просматривалась некая тройственность: с одной стороны Россия и Китай, с другой — Франция и Великобритания, и особняком держались США», — подчеркнул он.

Ранее внешнеполитическое ведомство обвинило американскую сторону в срыве диалога по ядерному нераспространению. По мнению МИД, Белый дом навязывал деструктивную повестку.