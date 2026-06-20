Глава МАГАТЭ не увидел гонки ядерных вооружений масштаба холодной войны

Нынешняя ситуация в ядерной сфере несравнима с гонкой вооружений времен холодной войны. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в интерью швейцарской газете Le Temps .

Однако он признал, что число боеголовок в разных странах постепенно начинает увеличиваться.

«Я не думаю, что сегодня мы находимся в условиях настоящей гонки ядерных вооружений, сопоставимой с той, что имела место в начале 1980-х годов», — сказал Гросси.

При этом глава МАГАТЭ отметил, что количество ядерных боеголовок в мире постепенно увеличивается, а некоторые государства пересматривают свой отказ от обладания таким оружием. Он также признал, что на этом фоне перспектива ядерного разоружения выглядит отдаленной, а необходимость повсеместного режима нераспространения становится важнее, чем прежде.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. Как отметил замглавы МИД России Сергей Рябков, страна временно прекратила диалог с США о стратегической стабильности.