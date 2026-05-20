ВС России отработали приведение ядерных сил в высшие степени боевой готовности

На учениях ядерных сил ВС России отработали приведение соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

К учениям привлекли больше 64 тысяч личного состава и свыше 7800 единиц вооружения и техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, более 70 надводных кораблей и 13 подлодок.

«Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад», — рассказали в Минобороны.

Также ВС России отработали совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Россия обновила ядерную доктрину. По словам экспертов, это расширило возможности Москвы.