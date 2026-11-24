Адвокат Сергей Жорин прокомментировал сообщения о своей госпитализации в Италии. В беседе с 360.ru юрист подтвердил, что перенес операцию и сейчас проходит курс реабилитации под наблюдением специалистов.

«Добрый день. Прихожу в себя после операции. Пока на обезболивающих», — рассказал он.

Жорин также опроверг публикации о том, что он якобы потерял сознание в стоматологической клинике.

«Не упал в стоматологии — это точно», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что юриста доставили в травматологическое отделение больницы Cattinara в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия. Адвоката прооперировали, его жизни ничего не угрожает

В беседе с 360.ru певец Прохор Шаляпин прокомментировал это сообщение. По его мнению, Жорин считается одним из самых крутых адвокатов России. Артист также пожелал юристу скорейшего выздоровления.