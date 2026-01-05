Жена Овечкина опубликовала «беззубое» фото мужа и сына

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сфотографировался со своим семилетним сыном, у которого выпал передний зуб. Забавный снимок опубликовала жена хоккеиста Анастасия Шубская в своих соцсетях.

Кадр получился особенным, так как спортсмен ранее лишился переднего зуба после матча с «Чикаго Блэкхокс». Защитник «ястребов» Луи Кревье случайно ударил его клюшкой по лицу. У российского спортсмена выступила кровь и откололась часть зуба.

На фотографии отец и сын улыбаются, демонстрируя частично беззубые улыбки. Отличие лишь в том, что у наследника игрока зубы выпали по естественным причинам, а не благодаря сопернику по игре.

Ранее нападающий минского хоккейного клуба «Динамо» Сэм Энэс назвал рекорд Овечкина по забитым глам в регулярных чемпионатах НХЛ великим достижением 2025 года.