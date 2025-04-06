Тайны личной жизни великого Ови. Кто вдохновлял Александра Овечкина на победы

За восхождением Александра Овечкина на олимп НХЛ следят миллионы — нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» вскоре может стать самым результативным снайпером в истории лиги. Кажется, больше всех за хоккеиста переживают две главные женщины в его жизни — жена и мама. Кто вдохновлял Овечкина на победы — в материале 360.ru.

Спорт — дело семейное

Овечкин родился в семье, где спорт был образом жизни, а не просто увлечением. Его отец Михаил в молодости играл в футбол за московский клуб «Динамо». Карьера могла стать выдающейся, но травма вынудила рано завершить путь в большом спорте.

Отец будущей звезды хоккея посвятил себя детям, став тренером в футбольной школе клуба. Михаил ушел из жизни в 2023 году в возрасте 71 года. Это стало тяжелым ударом для сына — отец всегда был важной частью его пути.

Мама хоккеиста Татьяна — настоящая легенда. Она прославила советский баскетбол, завоевав две золотые медали Олимпийских игр, чемпионат мира, шесть чемпионатов Европы, две Универсиады и трижды становясь призером чемпионата СССР.

В качестве тренера она привела женскую команду «Динамо» к четырем чемпионским титулам России. Ее имя и сегодня произносят с глубоким уважением в спортивных кругах.

Татьяна отличалась строгостью. Она прививала сыну истину: в спорте нужно быть первым.

«Если выбрал спорт, будь лучшим», — наставляла мать маленького Сашу, и эти слова стали его жизненным кредо.

Татьяна вдохновляла сына своим примером: ее упорство и триумфы мотивировали парня с ранних лет. В одном из интервью он назвал маму величайшей спортсменкой всех времен. В ее честь Овечкин взял номер 8 для своей формы.