Тайны личной жизни великого Ови. Кто вдохновлял Александра Овечкина на победы
За восхождением Александра Овечкина на олимп НХЛ следят миллионы — нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» вскоре может стать самым результативным снайпером в истории лиги. Кажется, больше всех за хоккеиста переживают две главные женщины в его жизни — жена и мама. Кто вдохновлял Овечкина на победы — в материале 360.ru.
Спорт — дело семейное
Овечкин родился в семье, где спорт был образом жизни, а не просто увлечением. Его отец Михаил в молодости играл в футбол за московский клуб «Динамо». Карьера могла стать выдающейся, но травма вынудила рано завершить путь в большом спорте.
Отец будущей звезды хоккея посвятил себя детям, став тренером в футбольной школе клуба. Михаил ушел из жизни в 2023 году в возрасте 71 года. Это стало тяжелым ударом для сына — отец всегда был важной частью его пути.
Мама хоккеиста Татьяна — настоящая легенда. Она прославила советский баскетбол, завоевав две золотые медали Олимпийских игр, чемпионат мира, шесть чемпионатов Европы, две Универсиады и трижды становясь призером чемпионата СССР.
В качестве тренера она привела женскую команду «Динамо» к четырем чемпионским титулам России. Ее имя и сегодня произносят с глубоким уважением в спортивных кругах.
Татьяна отличалась строгостью. Она прививала сыну истину: в спорте нужно быть первым.
«Если выбрал спорт, будь лучшим», — наставляла мать маленького Сашу, и эти слова стали его жизненным кредо.
Татьяна вдохновляла сына своим примером: ее упорство и триумфы мотивировали парня с ранних лет. В одном из интервью он назвал маму величайшей спортсменкой всех времен. В ее честь Овечкин взял номер 8 для своей формы.
Женщины в жизни Овечкина
Личная жизнь хоккеиста всегда привлекала внимание публики. В молодости он встречался с известными женщинами, такими как модель Виктория Лопырева, певица Жанна Фриске и теннисистка Мария Кириленко. По слухам, спортсмен встречался с Ферги из Black Eyed Peas.
Но настоящее счастье Александр обрел с Анастасией Шубской, которую ласково зовет Настасьей. Она — дочь бизнесмена Кирилла Шубского и актрисы Веры Глаголевой. Первая встреча девушки с Овечкиным состоялась еще в 2008 году на Олимпиаде в Пекине.
Хоккеист приехал туда как гость, Анастасия сопровождала отца, который работал в Олимпийском комитете. Ей было всего 14 лет, общение с Овечкиным ограничилось лишь знакомством в общей компании. Позже они добавились друг к другу в соцсетях, но связь прервалась на годы.
В 2014 году Шубская прилетела в США на курсы актерского мастерства. В свободное время она стала посещать матчи «Вашингтона» и часто созванивалась с капитаном команды. Так завязались их отношения.
Через год хоккеист сделал возлюбленной предложение руки и сердца, они официально поженились в 2016 году. Пышную свадьбу пара сыграла 8 июля 2017 года — в День семьи, любви и верности. Президент Владимир Путин лично поздравил Овечкина с этим важным шагом.
В 2018-м в семье появился первенец Сергей — его назвали в память о старшем брате Александра, погибшем в аварии. Спустя два года родился второй сын Илья.
«С Настей я понял, что встретил лучшего человека. Она подарила мне двух сыновей, и я надеюсь, у нас еще будут дети. Она — мой друг, моя любовь и моя жена», — рассказал Овечкин в интервью журналу Hello!
Сегодня российского хоккеиста знает весь мир, и даже в США с нетерпением ждут его рекорда. Он уже вошел в историю, но впереди — главная цель: стать лучшим снайпером НХЛ всех времен. Возможно, это случится уже сегодня вечером.