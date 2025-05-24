Пора домой. Жена Овечкина показала багаж для возвращения в Россию

Жена Александра Овечкина показала, сколько багажа семья везет в Россию

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» вместе с супругой Анастасией Шубской улетает из США. Об этом сообщила жена спортсмена в соцсети.

Шубская опубликовала видео, снятое в аэропорту. На кадрах видно большое количество красных сумок, занявших несколько тележек. Анастасия с пошутила, что они с мужем летят, как всегда, налегке.

На фоне на видео звучала песня «Сектора газа» — «Пора домой». Из этого подписчики сделали вывод, что Овечкин вместе с семьей возвращается в Россию.

Ранее стало известно, что Дэвид Бекхэм подарил хоккеисту именные бутсы в честь рекордного гола в НХЛ. Бывший капитан сборной Англии по футболу поздравил Овечкина с достижением.

Российского спортсмена включили в тройку лучших нападающих НХЛ в истории. Наставник команды «Вашингтон» Спенсер Карбери назвал его игру выдающейся.