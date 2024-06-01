Заворотнюк похоронили рядом с артистом Абдрашитовым

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, ее могила находится на аллее искусств. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Актрису похоронили рядом с другими народными артистами: Вадимом Абдрашитовым, Ниной Руслановой, Николаем Сличенко, Валентином Гафтом. Похороны прошли под живую музыку в исполнении струнных инструментов.

Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет, причиной ее смерти стал рак мозга. Ради прощания с артисткой поклонники выстраивались в огромные очереди на территории Покровского монастыря. В церемонии приняли участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, фигурист Илья Авербух, художник Никас Сафронов, ее друзья и коллеги.

Состояние актрисы ухудшилось за две недели до смерти — артистка испытывала сильные головные боли и ослабела. Последние дни Заворотнюк провела в хосписе, весь период болезни ее поддерживал супруг Петр Чернышев.