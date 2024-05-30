Умерла на руках мужа. Стали известны подробности ухода Заворотнюк

Kp.ru: Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе на руках мужа Петра Чернышева

Anatoly Lomokhov
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в хосписе. В последние минуты с ней находился супруг Петр Чернышев, сообщил сайт kp.ru.

С 2019 года артистка пыталась справиться с тяжелым заболеванием — раком головного мозга. Она проходила экспериментальное лечение. Все эти годы с ней был супруг. Однако в ночь на 30 мая в хосписе сердце Заворотнюк остановилось.

По данным издания, незадолго до смерти артистка сильно похудела и перестала двигаться. Болезнь сильно изменила внешность актрисы, ее также мучили головные боли.

Третий супруг Заворотнюк смог обеспечить возлюбленной достойный уход и лечение. Журналисты уточнили, что две недели назад состояние артистки резко ухудшилось. Ей провели необходимые процедуры специалисты государственного онкоцентра.

Заворотнюк планируют похоронить в Подмосковье на Анкудиновском кладбище. Там же покоятся ее отец и брат.

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