Песков прибыл на церемонию прощания с Анастасией Заворотнюк

Представитель Кремля принес букет белых роз. Положив их, он некоторое время постоял у гроба Заворотнюк, затем перекрестился и отошел.

Проситься с яркой, красивой актрисой пришли толпы людей. Многие приезжали за час-два до начала церемонии. После нее актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Анастасии Заворотнюк, прославившейся главной ролью в сериале «Моя прекрасная няня», не стало в ночь на 30 мая. Она несколько лет боролась с раком. Дорогостоящее лечение помогало ненадолго. В последние две недели состояние актрисы резко ухудшилось, она страдала от сильных болей, часто теряла сознание. Близкие перевезли Заворотнюк в хоспис, но и там продолжали заботиться о ней. Муж Петр Чернышев постоянно был рядом. Когда стало понятно, что дни актрисы сочтены, из Дубая срочно прилетела ее дочь Анна.

Актриса прожила всего 53 года.