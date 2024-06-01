«Всенародная любовь». Авербух простился с Заворотнюк
Авербух на прощании с Заворотнюк заявил, что она добилась всенародной любви
Российский фигурист Илья Авербух простился с умершей артисткой Анастасией Заворотнюк. В беседе с журналистами он отметил, что актриса добилась всенародной любви.
Авербух рассказал, что общался с Анастасией давно, но после того, как беда пришла в семью — не было возможности встречаться.
«Моя жизнь пересеклась с Настей в проекте „Ледниковый период“. Настя была прекрасной ведущей», — отметил он.
Фигурист рассказал, что ставил танец, где Перт Чернышев сделал предложение Заворотнюк.
«Я всегда это помню с теплом… Хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые сейчас буквально рекой идут попрощаться с Настей. Пожалуй, это главное, чего может добиться артист — вот такой всенародной любви. Дело не в количестве ролей, а в той любви, которую зритель чувствует», — заявил он.
Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Старшая дочь знаменитости подтвердила смерть актрисы. Она пообещала, что запомнит мать счастливой и любящей. Толпы людей в Москве выстроились в огромные очереди для прощания со звездой «Моей прекрасной няни».