Толпы людей в Москве выстроились в огромные очереди для прощания с Заворотнюк

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк выстроились в длинные очереди, чтобы проститься с ней. Около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве десятки человек ожидают возможности проводить артистку в последний путь. Трансляцию с прощанием провел 360.ru.

Заворотнюк похоронят сегодня на Троекуровском кладбище.

Жизнь актрисы унесла тяжелая болезнь, от которой звезда телесериала «Моя прекрасная няня» страдала последние несколько лет. Артистка проходила экспериментальное лечение, но за две недели до смерти ее состояние резко ухудшилось.

Близкие рассказали, что она так ослабла и похудела, что ее трудно было узнать. Заворотнюк умерла в хосписе, за ней ухаживали родственники, а все годы болезни рядом с ней находился ее супруг Петр Чернышев.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что первый муж актрисы Олаф Шварцкопф отказался приехать на ее похороны. Он планировал проститься с бывшей супругой, но неожиданно передумал, сославшись на обстоятельства.