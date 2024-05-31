Близкие Заворотнюк раскрыли правду о последних днях ее жизни

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели перед смертью, что стало неожиданностью для ее близких. Об этом сообщило РИАМО .

Хотя семья артистки и знала о том, что тяжелая болезнь прогрессирует, резкие перемены в состоянии родственницы их напугали. Близкие Заворотнюк поняли, что актриса может в скором времени покинуть их навсегда, отметили в издании.

Последние дни артистка провела в хосписе. За несколько дней до смерти к ней прилетела из Дубая дочь. Эта поездка стала для нее последней возможностью попрощаться с матерью.

По данным агентства, Заворотнюк перед смертью испытывала сильнейшие боли, часто теряла сознание и буквально «таяла» на глазах. Очевидцы признались, что за последние недели жизни актриса так изменилась, что ее было не узнать, добавили журналисты. Известно, что незадолго перед смертью с ней находился ее супруг — фигурист Петр Чернышев.

Всем полюбившуюся звезду телесериала «Моя прекрасная няня» похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в Покровском монастыре, рассказал ведущий Андрей Малахов.