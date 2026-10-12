Умер волейбольный тренер и судья Олег Кайгородов
Волейбольный судья, педагог и тренер Олег Кайгородов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщило министерство спорта Камчатского края в соцсети «ВКонтакте».
Кайгородов носил звания почетного гражданина Петропавловска-Камчатского и почетного судьи Всероссийской федерации волейбола, отметили в ведомстве.
Работать на Камчатке тренер начал в 1980 году учителем физкультуры в школе № 26, затем перешел в управление образования, возглавил комитет по физической культуре, спорту и туризму. Кайгородов организовывал соревнования для детей и взрослых, старался, чтобы каждый почувствовал радость от спортивных достижений.
Специалист руководил волейбольной командой «Узон» и в течение 25 лет — краевой федерацией этого вида спорта.
Он создал Школу юных спортивных судей. Много лет был главным судьей турнира памяти Анатолия Таранца.
«К нему можно было обратиться за советом и помощью. Он умел выслушать, поддержать, найти нужные слова», — поделились коллеги усопшего.