Умер волейбольный тренер и судья Олег Кайгородов

Волейбольный судья, педагог и тренер Олег Кайгородов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщило министерство спорта Камчатского края в соцсети «ВКонтакте» .

Кайгородов носил звания почетного гражданина Петропавловска-Камчатского и почетного судьи Всероссийской федерации волейбола, отметили в ведомстве.

Работать на Камчатке тренер начал в 1980 году учителем физкультуры в школе № 26, затем перешел в управление образования, возглавил комитет по физической культуре, спорту и туризму. Кайгородов организовывал соревнования для детей и взрослых, старался, чтобы каждый почувствовал радость от спортивных достижений.

Специалист руководил волейбольной командой «Узон» и в течение 25 лет — краевой федерацией этого вида спорта.

Он создал Школу юных спортивных судей. Много лет был главным судьей турнира памяти Анатолия Таранца.

«К нему можно было обратиться за советом и помощью. Он умел выслушать, поддержать, найти нужные слова», — поделились коллеги усопшего.