Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Наталья Перчевская

Ушла из жизни актриса театра и кино Наталья Перчевская. Она более полувека прослужила в Академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Об этом в Facebook* сообщила пресс-служба учреждения культуры.

В театре подчеркнули, что Перчевская оставила заметный след в искусстве, а память о ней сохранят коллеги, друзья и зрители. Руководство учреждения выразило соболезнования родным и близким, а также всем, кто знал и ценил актрису.

«Сегодня трудно найти слова, которые могли бы передать боль этой утраты. Уход человека, посвятившего свою жизнь искусству, всегда оставляет пустоту», — подчеркнула пресс-служба.

Перчевская появилась на свет в Киеве в 1952 году. Получив актерское образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого, в 1974 году она присоединилась к труппе Театра имени Ивана Франко. На этой сцене артистка провела более 50 лет, исполняя роли в постановках разных жанров.

Помимо театральной работы, Перчевская снималась в кино и телесериалах. Среди проектов с ее участием — «Возвращение Мухтара», «Чудо», «Побег из „Новой жизни“» и «Порох и дробь». В 2018 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки Украины.

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