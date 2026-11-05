Бывшего мужа Кэти Перри признали виновным по делу о сексуальных преступлениях

Британского актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и трех случаях сексуального насилия. Об этом сообщило издание metro.co.uk со ссылкой на материалы суда.

По версии обвинения, шоумен изнасиловал 21-летнюю поклонницу после своего выступления в 2009 году. Также его признали виновным в сексуальном насилии над сотрудницей Channel 4 и в домогательствах к работнице Radio Capital и девушке, трудившейся на MTV.

При этом по двум обвинениям в изнасиловании и одному пункту о харассменте Брэнда оправдали. Судья решил отправить актера под стражу до приговора, который огласят 9 ноября. Как отмечают журналисты, вердикт присяжных Брэнд выслушал без эмоций.

Ранее 20-летнего американского блогера Брейдена Питерса, известного как Clavicular, обвинили в изнасиловании с применением наркотических веществ.