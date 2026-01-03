Лариса Гузеева опровергла слухи о расставании с Игорем Бухаровым

Лариса Гузеева показала Игоря Бухарова на фоне слухов о разводе с ним после 20 лет брака. Артистка опубликовала ролик с мужчиной в соцсети.

Знаменитость сняла видео в автомобиле во время движения по трассе. Она рассказала, что отправилась в небольшое путешествие вместе с Бухаровым и собакой Жужей.

«Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем», — сказала Гузеева.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» познакомилась с Бухаровым, когда ей было 17 лет, однако вышла замуж за него уже в возрасте 40. У пары есть общая дочь Ольга.

Артистка признавалась, что поначалу Игорь не зацепил ее, но чувства появились со временем.