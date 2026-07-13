«Эмоционально разговариваем». Муж Гузеевой раскрыл правду о семейной жизни

Супруг телеведущей Ларисы Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров признался, что часто разговаривает с супругой на повышенных тонах. Однако в беседе с изданием News.ru он заявил, что не видит причин для развода.

Так Бухаров ответил на слухи о разводе с Гузеевой. Ресторатор напомнил, что они состоят в браке почти 30 лет.

«Мы оба эмоциональные люди. Дети говорят: „Вы все время ссоритесь“. Я возражаю: „Нет, мы просто эмоционально разговариваем“», — заявил ресторатор.

По его мнению, залогом крепких отношений является диалог, а также проговаривание всех обид, чтобы мелкие недоразумения не переросли в большую обиду. Вот тогда люди расходятся, уверен ресторатор.

Бухаров отметил, что понимает усталость жены после съемок и старается оберегать ее покой.

«Когда любишь, делаешь все для родного человека», — резюмировал Бухаров.

В январе Гузеева нелестно высказалась о внешности мужа. Она делал видео с собакой и заявила, что «Игоря не снимать, он выглядит не очень».