«Выглядит не очень». Гузеева критически высказалась о муже

Гузеева заявила, что ее муж выглядит не очень

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева негативно оценила внешний вид мужа, 66-летнего ресторатора Игоря Бухарова. Ведущая поделилась кадрами с супругом в социальной сети.

Звезда шоу «Давай поженимся!» вернулась из Карелии в Москву, где отдыхала с начала января. Гузеева пригласила домой массажиста Михаила, который приехал с подарками.

«Мишечка пришел, с Новым годом поздравил, принес мед», — сказала она.

Затем Гузеева перевела камеру на собаку Жужу, которая находилась в руках Бухарова, и критически высказалась о рестораторе.

«Ой, Игоря не снимать, он выглядит не очень», — констатировала телеведущая.

Заслуженная артистка России пожаловалась массажисту, что собака поцарапала ее ноги. В ответ Михаил напомнил, что Жужа однажды его укусила.

Ранее Гузеева опровергла слухи о разводе с Игорем Бухаровым и назвала его своим бойфрендом.