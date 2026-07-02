Лариса Гузеева показала фото из детства

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала архивное фото из детства и высказалась об отношении взрослых людей к своим матерям. Пост она опубликовала в Instagram*.

На снимке маленькая Гузеева позировала в кофте и косынке. В подписи к публикации артистка заявила, что ей повезло с матерью.

«Я знаю, что мне повезло родиться у Ангела. Всегда знала и благодарила Бога. Но то, что сегодня в соцсетях один пост чудовищнее другого, где великовозрастные люди в ненависти и каком-то там непрощении предъявляют своим матерям. Я заблудилась? Сошла с рельсов? Что происходит?» — написала она.

В комментариях пользователи ответили, что не все выросли с заботливыми и любящими родителями, и актриса не может осуждать чужую боль.

Ранее Гузеева показала в соцсети кадры с супругом, 66-летним ресторатором Игорем Бухаровым, и резко высказалась о его внешности.

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