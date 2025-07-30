Ида Галич родила второго ребенка

Телеведущая, певица и блогер Ида Галич родила дочь. Об этом она рассказала в Telegram-канале .

«С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью», — заявила она.

Это второй ребенок знаменитости — пять лет назад у нее появился сын Леон. Артистка рассказала, что вторые роды прошли там же, где и первые, а отец девочки сам перерезал пуповину.

Ранее Галич, будучи беременной, рассказывала, что ей хотелось понюхать собачью шерсть, когда животное только вымыли и оно еще пахнет шампунем. Ее возлюбленный, бизнесмен Олег Ледвич, выполнил желание.