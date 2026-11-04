Тарзан и Наташа Королева пополнили антироссийскую базу данных разведки Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины включило российских артистов — танцора и шоумена Тарзана (Сергея Глушко) и певицу Наташу Королеву в свою базу данных. ТАСС ознакомился с данными, размещенными на портале этой базы.

Авторы базы указали, что супруги поддерживают политику российских властей в отношении Украины. Тарзан в своих соцсетях неоднократно критиковал НАТО из-за давления на Россию, заявляя, что «русский мир был, есть и будет». Королева не раз посещала Крым и поддерживала российских волонтеров, помогающих бойцам ВС России.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) высмеял украинскую военную разведку, которая внесла его в базу портала War and sanctions. По словам артиста, враг забился в панике, почуяв конец.

Военная разведка Украины ранее пополнила свою антироссийскую базу именами форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, телеведущего Леонида Якубовича и рэпера Macan (Андрея Косолапова).