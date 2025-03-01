Стало известно, какая пенсия у Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович, как и другие медийные персоны в Москве, хорошо обеспечен. Он получает пенсию до 80 тысяч рублей, сообщил Ura.ru продюсер Сергей Дворцов .

«У знаменитых публичных персон пенсия в Москве составляет в районе 60-80 тысяч рублей. Так что у Леонида Аркадьевича с этим вопросом все хорошо, он достаточно обеспеченный», — сказал он.

Ранее журналисты нашли у Якубовича квартиру в Хамовниках стоимостью более 200 миллионов рублей, оформленную на жену, и дом в Подмосковье за миллиард рублей. Директор телеведущего Табриз Шахиди не подтвердил эту информацию.

Средний размер страховой пенсии в России увеличился до 24,9 тысячи рублей. Из-за переходного периода пенсионной реформы в 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, за исключением людей, имеющих право на досрочный отдых.